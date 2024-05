Aplicativo faz anúncio com voz adulterada de Daniel Alves

Uma propaganda com Daniel Alves prometeu distribuir R$ 500 milhões para quem fizesse cadastro em um aplicativo de apostas. O problema é que o anúncio veiculado no aplicativo da Kwai usou indevidamente a imagem do ex-jogador.

O “F5”, da “Folha”, foi o primeiro a informar. Inicialmente, os farsantes pegaram uma reportagem da “CNN” em um vídeo gravado por Daniel e tiveram áudios adulterados com uso da inteligência artificial.

Aliás, o falso anúncio ainda diz que Daniel está “doando suas economias a todos os brasileiros para não perdê-las após o julgamento”. Além disso, o jogador aparece dizendo que “todos podem ganhar” em seu cassino online.

A assessoria de imprensa de Daniel Alves disse que se trata de manipulação feita por IA e negou qualquer relação do atleta com empresas de apostas.

