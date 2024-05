Técnico do Benfica vira prioridade do Bayern para próxima temporada

Com a saída iminente de Thomas Tuchel ao fim da temporada, o Bayern de Munique corre para acertar com o novo treinador para 2024/25. O clube bávaro já foi recusado por Xabi Alonso e Ralf Rangnick, e agora mira suas atenções para Roger Schmidt, do Benfica.

O treinador alemão sempre esteve no radar do Bayern. Contudo, virou prioridade no clube, que viu Xabi Alonso decidir permanecer no Bayer Leverkusen, que já faturou a Bundesliga por antecipação, e Rangnick, que rejeitou a proposta para ficar no comando da seleção da Áustria.

Schmidt está no clube português há duas temporadas. Em seu primeiro ano, faturou o Campeonato Português. No total, são 108 jogos à frente dos Encarnados, com 77 vitórias, 18 empates e 13 derrotas.

Para tirar o comandante do Benfica, o Bayern terá que abrir o cofre. Isso porque ele renovou contrato até 2026, com multa rescisória de 30 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões). No entanto, a torcida do clube português anda insatisfeita com o treinador, por conta de resultados ruins na reta final da temporada, o que pode facilitar a sua liberação.

O Benfica está na segunda colocação do Campeonato Português, a cinco pontos do rival Sporting, faltando apenas três rodadas para o fim da competição. Os Encarnados foram eliminados, ainda, pelo Olympique de Marselha nas quartas de final da Liga Europa.

Hoje com 57 anos, Roger Schmidt começou a carreira nos pequenos Delbrücker e Preussen Munster. Em seguida, passou por Paderborn e Bayer Leverkusen. Ele também treinou clubes de fora da Alemanha, como Red Bull Salzburg (Áustria), Beijing Guoan (China) e PSV (Holanda), além do Benfica.

