Vasco ainda tem dúvidas na escalação para enfrentar o Athletico

O técnico interino do Vasco, Rafael Paiva, ainda tem dúvidas sobre escalação de sua equipe para o duelo de domingo (5), contra o Athletico, pela quinta rodada do Brasileirão. Após comandar o time no empate por 0 a 0 contra o Fortaleza, ele volta a surgir no banco de reservas.

Segundo o “Ge”, em publicação desta sexta-feira (3), é provável que o treinador mantenha os três zagueiros utilizados no jogo em questão, mas preencha o meio-campo. Sforza deve reforçar o setor, com um atacante perdendo espaço no time.

LEIA MAIS: Português Álvaro Pacheco está na lista de possíveis treinadores do Vasco

Dessa forma, seriam três meio-campistas com somente dois atacantes, diferente do que aconteceu no Castelão, na última quarta (1º). Assim, Rayan perde vaga para que Sforza seja titular.

Hugo Moura, porém, ainda é dúvida. Ele sofreu uma entorse no tornozelo diante do Fortaleza e pode dar lugar a Galdames, que entrou no segundo tempo na quarta.

Outras dúvidas seriam quanto a Rojas e Maicon, já que João Victor está de volta após cumprir suspensão, e Medel melhorou fisicamente. Apesar de relacionado, ele não entrou no duelo contra o Fortaleza. Payet, que não viajou a Fortaleza, deve voltar aos relacionados.

A provável escalação seria a seguinte: Léo Jardim; Paulo Henrique, Rojas (João Victor), Maicon (Medel), Léo e Lucas Piton; Sforza, Mateus Carvalho e Hugo Moura (Galdames); David e Vegetti.

