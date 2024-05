Emprestado pelo Palmeiras ao Qatar SC, o meia Bruno Tabata pode virar uma dor de cabeça para o time paulista nas próximas semanas.

Apesar de jogar bem em sua atual equipe, a diretoria do Qatar, de forma surpreendente, não deve comprar o jogador ao fim do contrato. O entendimento é que o passe fixado está acima do limite estipulado por Bruno Tabata.

Números

Desde a sua chegada ao Qatar SC, o meia disputou 21 jogos, anotou nove gols e deu cinco assistências aos companheiros.

Palmeiras

De olho na situação de Bruno Tabata, o Palmeiras aguarda até o último minuto a decisão do Qatar SC, pois a ideia é vender o atleta. A gerência quer recuperar o investimento.

Em 2022, o Verdão comprou o jogador por 5 milhões de euros (R$ 26 milhões na época) junto ao Sporting Lisboa, de Portugal e o atleta nunca rendeu o esperado.

Na ocasião, a expectativa era que Bruno Tabata substituísse Gustavo Scarpa. Porém, dentro de campo ele não correspondeu.

Por causa da falta de futebol dentro de campo, o próprio jogador pediu para ir embora e respirar novos ares no exterior.

Desempenho no Palmeiras

Em pouco mais de um ano no Alviverde, Bruno Tabata participou de 32 jogos, anotou dois gols e deu uma assistência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bruno Tabata pode virar ‘problema’ para o Palmeiras; entenda apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.