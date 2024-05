Fluminense x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

A 5ª rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções e jogos bem disputados. Assim, Fluminense e Atlético-MG medem forças neste sábado (4), às 16h (de Brasília), em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo não será no Rio de Janeiro em virtude do show da cantora Madonna, que também acontece neste sábado, em Copacabana, na Zona Sul.

No entanto, os dois vivem momentos opostos na temporada e também na competição nacional. O Tricolor soma 4 pontos, na 16ª colocação, apenas um à frente do arquirrival Vasco, que ocupa o Z4. Do outro lado, o Galo vive ótimo momento, na segunda posição, com oito pontos, atrás apenas do líder Botafogo.

Onde assistir

O confronto deste sábado (4) terá a transmissão dos Canais Premiere.

Como chega o Fluminense

Depois do triunfo sobre a Bolívia Querida com uma escalação repleta de reservas, o Tricolor deve ter os retornos de Germán Cano, Felipe Melo e Paulo Henrique Ganso. Marcelo, aliás, se reapresentou no Espírito Santo depois de acompanhar a renovação de contrato do filho com o Real Madrid e está à disposição.

Por outro lado, Samuel Xavier, Keno, Lelê, André, Gabriel Pires, Thiago Santos e Marlon seguem fora de combate e se recuperam de suas respectivas lesões. John Kennedy foi afastado pelo clube carioca após constantes atos de indisciplina.

Como chega o Atlético-MG

O técnico Gabriel Milito pode ter o retorno de uma peça importante no setor defensivo. Trata-se de Jemerson, que tem trabalhado com o grupo depois de ser poupado diante do Sport. Além disso, a tendência é que o comandante rode a equipe, visto que terá o duelo com o Rosário Central pela Libertadores, na Argentina, na próxima terça-feira (7).

Na última rodada, diante do Cuiabá, o Galo preservou Hulk diante do Cuiabá. Por fim, a tendência é que Saravia e Paulinho sejam os próximos por causa do intenso calendário do futebol brasileiro.

FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

Brasileirão-2024 – 5ª rodada

Data e horário: 04/5/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Kléber Andrade, Cariacica (ES)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Manoel, Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Marquinhos, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG:. Everson, Saravia (Mariano), Jemerson, Battaglia e Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Scarpa; Paulinho (Vargas) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

