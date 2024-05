Sassuolo x Inter de Milão: escalações e onde assistir

Mesmo com o título confirmado, o Campeonato Italiano promete fortes emoções nesta reta final de competição. Neste sábado (4), a já campeã Inter de Milão visita a Sassuolo às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada do Calcio. Apesar do troféu garantido para os Nerazzurri, os donos da casa no estádio Città del Tricolore ainda lutam contra o rebaixamento.

Como chega a Sassuolo

Na penúltima posição, com 26 pontos, a Sassuolo precisa tirar uma vantagem de cinco pontos para o Empoli, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Dessa maneira, a equipe quer usar a força de jogar em casa para buscar a vitória contra os campeões e encerrar uma sequência de seis rodadas sem vencer.

Contudo, a Sassuolo terá problemas na escalação. O brasileiro Ruan, suspenso, está fora da partida. Além disso, Defrel, Castilejo e Berardi, lesionados, completam a lista de desfalques.

Como chega a Inter de Milão

Por outro lado, a Inter apenas cumpre tabela nesta reta final do Calcio. O clube lidera o Italiano com 89 pontos, sendo 19 de vantagem para o vice-líder e rival Milan. Ao mesmo tempo, a Internazionale vem de uma sequência de seis jogos de invencibilidade e aparece como favorita para somar mais três pontos neste sábado.

Por fim, apesar do título confirmado, a Inter não disputa mais nenhuma competição nesta reta final de temporada e é possível que o time entre em campo com força máxima.

Sassuolo x Inter de Milão

35ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sábado, 04/05/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Città del Tricolore, Régio da Emilia (ITA)

Sassuolo: Andrea Consigli; Ruan, Martin Erlic, Gian Marco Ferrari e Mattia Viti; Cristian Volpato, Armand Laurienté, Pedro Obiang e Josh Doig; Kristian Thorstvedt; Andrea Pinamonti. Técnico: Davide Ballardini.

Inter de Milão: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni; M. Darmian, Nicolò Barella, H. Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Carlos Augusto; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Onde assistir: Star+

