Dono do Manchester United classifica instalações do clube como ‘uma vergonha’

Sir Jim Ratcliffe, novo dono majoritário do futebol do Manchester United, visitou o Estádio Old Trafford e o centro de treinamentos de Carrington. Mas, de acordo com informações dos jornais ingleses ‘The Guardian’ e ‘The Athletic’, o executivo não gostou da qualidade, fez duras críticas ao que viu e ficou bastante irritado com a atual situação dos locais em que visitou.

Além disso, os jornais publicaram que o bilionário enviou um e-mail com ordens para mudanças no tratamento dos espaços.

“Tive um bom passeio por algumas das instalações. Fiquei chocado em diversos locais por um alto nível de desorganização. Em particular, no departamento de informática, que é uma vergonha, e os vestiários do sub-18 e sub-21 não estão muito melhores”, diz trecho do comunicado escrito por Ratcliffe.

“Esses padrões (de limpeza e organização) não chegam perto do que espero na INEOS, e nós somos uma indústria petroquímica. O Manchester United é uma organização da elite esportiva. É algo pequeno em muitos níveis, mas, se uma organização não tiver padrões e disciplina, não terá sucesso”, completou.

De acordo com informações do ‘The Athletic’, alguns funcionários do Manchester United ficaram surpresos ao receberem o e-mail. Ao mesmo tempo, a matéria afirma que alguns consideraram o feedback um insulto e exagerado, mas outros colaboradores disseram ao jornal que sentiam que este ataque aos padrões do United foi necessário.

O Manchester United ainda sonha com uma vaga na Liga Europa para a próxima temporada. Atualmente em sexto lugar na tabela, os Red Devils enfrentarão o Crystal Palace na segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), na partida de encerramento da 36ª rodada da Premier League.

