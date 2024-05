Vasco é multado por confusão na Copa do Brasil

O Vasco passou por julgamento no STJD devido à confusão ocorrida durante o jogo contra o Água Santa, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. O clube recebeu uma multa de R$ 30 mil devido ao lançamento de objetos no campo de São Januário e um de seus funcionários foi afastado.

Ricardo Benarroz Rosemberg, conhecido como Biro, que trabalha como auxiliar de serviços gerais no Vasco, foi suspenso por 135 dias. Ele, em resumo, foi um dos funcionários envolvidos na briga que ocorreu entre jogadores e membros das comissões técnicas dos dois times, próxima ao banco de reservas, no final da partida. Biro acusou um dos jogadores do Água Santa de agressão, exibindo um ferimento na perna como prova.

Vasco se classificou nos pênaltis após confusão

A confusão primordialmente teve início após o gol marcado por Lucas Piton, que empatou o jogo no final do segundo tempo. O Vasco avançou para a próxima fase ao vencer por 4 a 1 na disputa de pênaltis. O jogo foi muito tenso, com 17 cartões amarelos e três vermelhos distribuídos ao longo dos 90 minutos. João Victor e Neilton foram expulsos durante a briga, enquanto Igor Henrique também, por falta em Payet.

O zagueiro do Vasco, por fim, também passou por julgamento. João Victor recebeu uma punição de dois jogos de suspensão, sendo que um deles se converteu em advertência. Ele já cumpriu uma partida de suspensão no jogo de ida da terceira fase, contra o Fortaleza. Sendo assim, estará disponível para o confronto de volta em São Januário, no dia 21 de maio.

