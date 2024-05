Presidente do Fluminense fala sobre Thiago Silva: ‘Decidido a voltar para casa’

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falou sobre a negociação para o retorno de Thiago Silva. Durante o “Tricolor em toda terra”, uma festa com torcedores no Espírito Santo, o mandatário disse que o Tricolor nunca esteve tão perto de confirmar o retorno do defensor, que, segundo ele, está “decidido a voltar para casa”.

“Nós nunca estivemos tão perto de ter o Thiago com a gente, mas o que pesa muito é a questão de que, se ele vier para o Brasil, ele vai ter que deixar a família lá. Queria aproveitar que vocês estão aqui filmando para que a gente possa, a partir de hoje, fazer uma corrente nas redes sociais. Está muito claro para mim que discussão de clube está vencida. Ele está muito decidido a voltar para casa, mas como eu tenho uma família e vocês também têm, isso pesa muito” disse Mário.

“Acho que uma corrente de amor e carinho com ele agora, para mostrar que a gente está esperando ele voltar para a casa dele, que é o Fluminense, seria muito importante para a gente concluir essa negociação na semana que vem. E aí, sim, eu poder dizer que o Thiago Silva voltou para casa. Nós ainda não assinamos o contrato, não fechamos ainda, seguimos conversando. Tenho certeza absoluta de que o que pesa nesse momento é isso”, completou.

Detalhes do acerto

O defensor deve assinar com o Fluminense até junho de 2026. Dessa forma, o zagueiro, que tem contrato com o Chelsea até o meio do ano, fará os últimos ajustes para confirmar a transação. Até lá, nenhuma das partes pretende anunciar o negócio.

Por este motivo, a esposa do jogador, Belle Silva, publicou um vídeo nas redes sociais em que afirma que “não tem nada fechado”. O jogador irá aguardar até o último jogo dos Blues na temporada 2023/24 antes de falar, de forma oficial, como jogador do clube carioca.

