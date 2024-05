Fluminense divulga relacionados para jogo com o Atlético-MG

Depois de bater o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, o Fluminense busca reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Assim, o clube carioca divulgou a lista de relacionados para a partida com o Atlético-MG neste sábado (4), às 16h (de Brasília), em Cariacica, Espírito Santo, pela 5ª rodada.

Entre as novidades, está o Marcelo, que se reapresentou na sexta-feira (3). O lateral-esquerdo estava na Espanha para acompanhar de perto a renovação de contrato do seu filho, Enzo Alves, com o Real Madrid. Além disso, outro nome é o do jovem zagueiro Caio Leão.

Depois do triunfo sobre a Bolívia Querida com uma escalação repleta de reservas, o Tricolor deve ter os retornos de Germán Cano, Felipe Melo e Paulo Henrique Ganso. O Tricolor, assim, soma 4 pontos e ocupa, no momento, a 16ª rodada, à frente do arquirrival Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento.

Por outro lado, Samuel Xavier, Keno, Lelê, André, Gabriel Pires, Thiago Santos e Marlon seguem fora de combate e se recuperam de suas respectivas lesões. John Kennedy, afastado por atos de indisciplina, também não estará na partida, no Estádio Kléber Andrade.

Confira a lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves, Vitor Eudes

Laterais: Calegari, Diogo Barbosa, Guga e Marcelo

Zagueiros: Antonio Carlos, Caio Leão, Felipe Andrade, Felipe Melo e Manoel

Meio-campistas: Alexsander, Arthur, John Arias, Lima, Martinelli, Ganso, e Renato Augusto

Atacantes: David Terans, Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Kauã Elias, Jan Lucumí e Marquinhos

