Real vence mais uma e o título espanhol está nas suas mãos

O Real Madrid, que contou com a volta do goleiro Courtois, enfrentou o Cádiz neste sábado (4/5), pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O treinador Ancelotti deixou alguns dos astros, como Vini Jr e Bellingham, no banco. Afinal, terá jogo pela semi da Champions contra o Bayern (na ida, 2 a 2). Mesmo assim, ciente de que a vitória poderia valer, ao fim da rodada, o titulo, o time jogou com atutude. E diante de um rival que luta contra o rebaixamento, fez 3 a 0. Brahim Díaz e Bellingham (que entrou na etapa final) e Joselu fizeram gols. Vini Jr entrou no fim e deu um passe de letra para Militão quase fazer mais um. Foi uma das jogadas mais sensacionais da temporada.

O Real vai aos 87 pontos, contra 73 do Barcelona, que ainda joga na rodada, com o Girona. Caso o Barcelona não vença o seu jogo, o Real conquistará o título por antecipação. Afinal, restarão apenas mais 12 pontos em jogo. Assim, caso o caneco não venha ainda nesta tarde, é questão de tempo. O Cádiz tem 26 pontos e é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Como está cinco atrás do Celta (que tem um jogo a menos), sua situação é dramática.

0 a 0 no primeiro tempo

O primeiro tempo foi decepcionante, pois o Real Madrid, mesmo com 72% de posse, teve apenas dois lances perigosos, um chute de longe de Militão que o goleiro Ledesma teve dificuldade para fazer a defesa e um chute errado de Ceballos apos saída errada de Ledesma. E o Cádiz teve dois contra-ataques muito perigosos, na melhor Sobriño entrou livre e Nacho chegou na hora para abafar.

Real faz os gols na etapa final

No segundo tempo, o Real voltou mais objetivo. Carvajal quase marcou aos quatro. Mas, no minuto seguinte, quase levou o gol. Ramos recebeu livre e Courtois fez defesa excepcional, abafando no reflexo. A resposta do Real veio em seguida, aos seis, minutos. Brahim Díaz recebeu na entrada da área e mandou uma bomba no ângulo. O treinador Ancelotti foi colocando as feras durante o segundo tempo. O primeiro a entrar foi Bellingham. e ele, aos 22, roubou uma bola e foi para a área receber o passe de Brahim Díaz para fazer 2 a 0.

Vini Jr e uma “letra” de cinema

Aos 28 entrou Vini Jr. E foi dele o lance mais fantástico do jogo, aos 38 minutos. O brasileiro recbeu pela esquerda e fez um cruzamento de letra para a cabeçada de Miltão no meio de três marcadores. O goleiro Ledesma voou e fez uma ponte sensacional. Toda jogada foi de extrema beleza e aplaudida pelos torcedores no Bernabéu. No fim, em contra-ataque Vini Jr lançou Nacho e este deu para Joselu bater para o gol vazio. 3 a 0. Enfim, era o último lance do jogo. Fechou com chave de ouro.

