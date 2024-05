Torcedores do Fluminense no Chile: ‘Pra cima do Colo Colo’

A paixão pelo Fluminense ultrapassa fronteiras, e muitos torcedores estão acostumados a acompanhar o Tricolor em qualquer lugar do mundo. Para a partida contra o Colo Colo, na próxima quinta-feira (9/5), brasileiros já chegaram em Santiago e a ansiedade vai crescendo conforme os dias passam. Um deles é Felipe Andrade, que conversou com o Jogada10.

Com camisa e casaco do Fluminense, Andrade, como é conhecido, chegou ao Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez mostrando para os chilenos que as cores verde, branco e grená estarão presentes na capital do país. Como chegou com antecedência, o torcedor de 30 anos pretende passear pela capital até o dia do jogo. No entanto, sem deixar de pensar na quinta-feira!

“Aproveitando esse jogo para conhecer bastante Santiago e arredores. Mas, quinta-feira, é foco total no jogo. Para cima do Colo Colo”, disse Andrade, acompanhado de sua namorada, Victoria Coeli.

Apesar da expectativa para o jogo, Andrade sabe que o Fluminense não passa por um bom momento. Dessa forma, o tricolor acredita que os brasileiros não terão facilidades contra os donos da casa. Mas, ainda assim, ele não perde a confiança.

“Do jeito que o Fluminense está, acho que não será um jogo fácil. Acredito que a gente consiga voltar para o Brasil com a vitória, mas sabemos que será um jogo duro”, reconheceu.

Tricolores se reunirão em Santiago para ver Brasileirão

Essa não é a primeira vez que Felipe Andrade faz a sua mala para assistir ao Fluminense fora do Brasil. Ano passado, na trajetória do título da Libertadores, ele esteve em Buenos Aires, na Argentina, para ver a partida contra o River Plate. Assim que chegou em Santiago, ele já foi atrás de outros tricolores que estão na cidade. Afinal, neste sábado, às 16h (de Brasília), o time de Fernando Diniz entra em campo no Maracanã, contra o Atlético. E Felipe quer reunir uma turma para torcer pelo Fluzão.

“Com certeza (irei procurar um lugar para assistir). Vou procurar a galera que já está por aqui para colar em algum canto da cidade e assistirmos ao jogo”, afirmou.

Situação do Fluminense na Libertadores

Com uma vitória e dois empates, o Fluminense é o líder do Grupo A, com cinco pontos. O Colo Colo vem logo atrás, com quatro.

O último jogo do Tricolor pela Liberta foi no dia 25/4, em Assunção, no Paraguai, pela terceira rodada da competição. O placar ficou num insosso 0 a 0 contra o Cerro Porteño.

Após a partida em Santiago, o Tricolor das Laranjeiras fará dois jogos no Maracanã, contra Cerro Porteño, no dia 16/5, e Alianza Lima, em 29/5.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Torcedores do Fluminense no Chile: ‘Pra cima do Colo Colo’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.