Botafogo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Bahia prometem protagonizar um dos jogos mais disputados deste fim de semana. Afinal, os times estão na parte de cima da tabela de classificação e se enfrentam neste domingo (05/05), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela quinta rodada do Brasileirão.

O Glorioso é o líder isolado, com nove pontos conquistados. O Tricolor de Aço é o quinto colocado, com sete. Portanto, em caso de uma vitória dentro de casa, os alvinegros dispararam na liderança. No entanto, em caso de um triunfo do visitante, os baianos ultrapassam os cariocas e podem chegar na primeira posição.

Onde assistir

O SporTV e o Premiere transmitem o jogo entre Botafogo e Bahia, às 18h30, no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

Como chega o Botafogo

Com três vitórias e uma derrota, o Glorioso vem tendo um bom início de campeonato e chega motivado neste fim de semana. Além da boa campanha na competição, os comandados de Artur Jorge também vêm conseguindo resultados positivos como mandante. Afinal, os jogadores alvinegros venceram os últimos quatro jogos no Nilton Santos.

Artur Jorge, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo. Aliás, é importante lembrar que Tiquinho Soares segue lesionado e só deve retornar aos gramados no próximo mês. Portanto, Eduardo permanece como titular na frente, com Luiz Henrique e Savarino pelos lados e Júnior Santos de referência.

Como chega o Bahia

Com duas vitórias, um empate e uma derrota, o Tricolor de Aço também vem fazendo uma boa campanha no Brasileirão e pode chegar na liderança do campeonato em caso de vitória no Nilton Santos. A tendência é que Rogério Ceni repita os mesmos titulares do jogo diante do Criciúma, pela Copa do Brasil.

Assim, Everton Ribeiro deve ficar responsável pela armação das jogadas, com Cauly, Thaciano e Everaldo na frente. Aliás, é importante lembrar que Ryan está se recuperando da cirurgia no tornozelo direito e ainda está inapto para retornar aos gramados.

BOTAFOGO X BAHIA

Quinta rodada do Brasileirão 2024

Data e horário: 05/05/24, às 18h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John; Damián Suárez, Halter, Barboza e Hugo; Gregore, Marlon Freitas e Eduardo; Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Cauly, Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Rafael Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael Alves (Fifa-RS)) e Tiago Diel (RS)

VAR: Igor Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

