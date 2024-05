Vitória x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Após empatar, sem gols, no clássico com o Palmeiras, o São Paulo volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, o Tricolor visita o Vitória no Barradão, neste domingo (5), às 16h (de Brasília). Assim, a equipe busca manter a boa sequência desde a chegada do técnico argentino Luis Zubeldía.

O Leão da Barra, por sua vez, ainda não venceu na competição e tenta utilizar a força de sua torcida para deixar a zona de rebaixamento (está em 18º), com apenas um ponto. Na classificação, o time paulista soma 4 pontos e ocupa, no momento, a 14ª colocação.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão da Rede Globo e dos canais Premiere.

Como chega o Vitória

O técnico Léo Condé tem uma lista de problemas para escalar o Rubro-Negro pela 5ª rodada da competição. Dessa forma, Camutanga, que deixou a última partida contra o Botafogo por dores no joelho, segue de fora. Iury Castilho, Rodrigo Andrade, Everaldo, Felipe Vieira e Raul Cáceres com problemas físicos também desfalcam a equipe.

Nesse sentido, o treinador deve manter a estrutura do time com três zagueiros que fez um bom primeiro tempo diante do Botafogo, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Nilton Santos.

Como chega o São Paulo

Na primeiras atividades no CT da Barra Funda antes da viagem, o técnico Luis Zubeldía contou com Arboleda, Igor Vinícius, Calleri, Alisson e Luciano. Sendo assim, eles não viajaram para Belém na vitória sobre o Águia de Marabá, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Diante da equipe paraense, o treinador utilizou Patryck e Moreira nas laterais. Neste momento, por exemplo, os titulares das posições estão lesionados. Rafinha se recupera de uma fratura na fíbula esquerda, enquanto Welington teve uma lesão ligamentar no tornozelo direito. A tendência, portanto, é que Igor Vinícius volte para o jogo com o Leão.

VITÓRIA X SÃO PAULO

5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 05/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Bruno Uvini e Wagner Leonardo; Willian Oliveira, Dudu e Jean Mota (Léo Naldi) e PK; Matheusinho, Willean Lepo (Osvaldo) e Alerrandro (Luiz Adriano).Técnico: Léo Condé.

São Paulo: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Diego Costa); Igor Vinícius, Alisson, Bobadilla (Luiz Gustavo), Luciano e Michel Araújo; André Silva e Calleri. Técnico: Luís Zubeldía

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliares: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizali Casaril (SC)

VAR: Rodolpho Toski Maques (Fifa-PR)



Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vitória x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.