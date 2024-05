Cuiabá x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual bicampeão seguido do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), para medir forças com o Cuiabá, na Arena Pantanal. Os comandados de Abel Ferreira tentam embalar na competição e encostar na ponta da tabela, depois do empate, sem gols, com o São Paulo.

No momento, o Alviverde soma cinco pontos, na 12ª colocação, quatro atrás do atual líder, que é o Botafogo. O Dourado, por sua vez, perdeu todos os três jogos que disputou até aqui e está na lanterna, com um jogo a menos que a maioria dos adversários.

Onde assistir

A partida deste domingo (5) terá a transmissão dos canais Premier

Como chega o Cuiabá

O Dourado anunciou a contratação do técnico português Petit. Nesse sentido, o ex-jogador defendeu as cores da seleção portuguesa nas Copas do Mundo de 2002 e 2006, sob o comando de Felipão, além de participar das Eurocopas de 2004 e 2008.

Dessa forma, o confronto na Arena Pantanal será entre os dois piores ataques do campeonato, após quatro rodadas disputadas. A equipe mato-grossense ainda não estufou a rede, enquanto o Palmeiras marcou apenas um gol, até o momento.

Como chega o Palmeiras

Depois da vitória sobre o Botafogo-SP, os comandados de Abel Ferreira voltaram aos trabalhos nesta sexta-feira (3) e contaram com reforços importantes. Tratam-se, portanto, de Gustavo Gómez, Zé Rafael e Flaco López, que foram poupados no duelo pela terceira fase da Copa do Brasil.

O volante faz um cronograma específico após se recuperar de uma lombalgia e pode voltar depois de sete jogos fora. Assim, o centroavante sentiu dores no pescoço, enquanto o defensor não tem qualquer problema clínico e apenas não atuou para descansar diante do intenso calendário. Por fim, Dudu e Bruno Rodrigues seguem de fora e se recuperam de suas respectivas lesões.

CUIABÁ X PALMEIRAS

Brasileirão Série A – 2024 – 5ª rodada

Data e horário: 05/05/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Gabriel, Bruno Alves, Alan Empereur e Ramon; Derik Lacerda, Fernando Sobral, Denílson e Clayson; Pitta. Técnico: Petit

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael) e Luis Guilherme (Rômulo); Estêvão, Endrick e López (Lázaro). Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (R) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)

