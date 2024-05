Athletico x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Vasco medem forças neste domingo (5), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena. Assim, o Cruz-Maltino tenta quebrar um jejum de 17 anos sem vencer o Furacão em Curitiba. O último triunfo aconteceu em 2007, quando as equipes se enfrentaram pela fase preliminar da Sul-Americana.

Os comandados do técnico Cuca estavam em ascensão na temporada, porém vêm de dois tropeços consecutivos (Juventude e Ypiranga-RS). Apesar disso, segue no G4, com sete pontos. Sob o comando do interino Rafael Paiva, o time carioca tenta reencontrar o caminho das vitórias, já que perdeu nas últimas três rodadas da competição.

Onde assistir

A partida deste domingo (5) terá a transmissão da Rede Globo, do serviço de streaming Rede Furacão e do canal CazéTV, no Youtube

Como chega o Athletico

O Furacão poderá contar com o retorno do volante Fernandinho, que foi preservado no revés para o Ypiranga, pela terceira fase da Copa do Brasil. Além dele, centroavante Mastriani pode atuar entre os titulares, no lugar de Pablo

Por outro lado, Thiago Heleno segue de fora da equipe em virtude de uma lesão muscular. Já o restante do elenco está à disposição na busca por mais uma vitória no campeonato. Sendo assim, a tendência é que o técnico Cuca escale novamente a dupla de zaga com Gamarra e Kaíque Rocha.

Como chega o Vasco

Fora de campo, o Cruz-Maltino segue na busca por um treinador depois da saída de Ramón Díaz. Nesse sentido, Rafael Paiva volta a comandar o time e terá alguns reforços. Dentre eles, está Medel, que ficou de fora em algumas rodadas para acompanhar de perto, no Chile, a saúde da mãe.

Além disso, João Victor também retorna ao time depois de cumprir suspensão no meio de semana. Payet, que foi preservado diante do Fortaleza pela Copa do Brasil, visto que vem de uma lesão no joelho direito, segue de fora. Hugo Moura, emprestado pelo Athletico, teve uma entorse no tornozelo direito e também será avaliado pelo Departamento Médico do clube.

ATHLETICO X VASCO

5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 05/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Bento, Léo Godoy, Kaíque Rocha, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Erick, Zapelli, Cuello e Canobbio, Pablo (Mastriani). Técnico: Cuca

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas (João Victor), Maicon (Medel), Léo, Lucas Piton, Sforza, Mateus Cocão, Hugo Moura (Galdames), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-BA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Athletico x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.