Atlético de Madrid vence, busca o vice e deixa Mallorca em risco

O Atlético de Madrid venceu o Mallorca, por 1 a 0, na tarde deste sábado (4), em duelo da 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, o gol saiu no primeiro tempo com Riquelme no Estádio Iberostar.

Ao derrotar o Mallorca, o Atlético de Madrid alcançou 67 pontos na tabela do Campeonato Espanhol. Já o Girona, com 74, disputa a segunda colocação. O Mallorca, por sua vez, tem 32 pontos e tem Cádiz com 26 arriscando sua situação.

, O Real Madrid garantiu a taça com antecipação, na rodada ao vencer o Cádiz e ver o Barcelona tropeçar diante do Girona.

Atlético de Madrid marca logo no início

A vitória do time de Madrid começou a ser construída logo no início da partida. Afinal, aos 4 minutos da etapa inicial, Riquelme recebeu a bola e, de fora da área, soltou o pé para marcar o gol.

No entanto, o jogo ficou bastante travado no meio campo. Dessa forma, as equipes não conseguiram criar chances claras e de qualidade.

A volta do intervalo foi bastante parecida. Assim, o Atlético criava algumas oportunidades, mas nada que animasse os torcedores. Por outro lado, o Mallorca não tinha forças para buscar o resultado.

34ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (3)

Getafe 0 x 2 Atletic Bilbao

Sábado (4)

Real Sociedad 2 x Las Palmas

Real Madrid 3 x 0 Cádiz

Girona 4 x 2 Barcelona

Domingo (5)

Osasuna x Real Betis

Celta x Villareal

Valência x Alaves

Rayo Vallecano x Almeria

Sevilla x Granada

