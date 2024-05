Português: Porto vence o Chaves e segue em terceiro

Sem grandes ambições no Campeonato Português, o Porto venceu o Chaves por 3 a 0, neste sábado (4), fora de casa, pela 32ª rodada da competição.

Fernando Conceição, aos 27 minutos do primeiro tempo, abriu o marcador. Ainda na primeira etapa, aos 45, Evanilson, ex-Fluminense, ampliou para o Dragão.

No segundo tempo, aos 28, Taremi deu números finais ao confronto.

Sem chances de título, o Porto é o terceiro lugar, com 66 pontos, dez atrás do segundo colocado, o Benfica. Já para o líder Sporting a distância é de 18 pontos.

A briga do Dragão, no entanto, é com o Braga. Com 62 pontos, o time minhoto pode roubar o terceiro lugar do Porto. A equipe recebe o Casa Pia, neste domingo (5), na Pedreira.

