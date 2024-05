‘Buscamos o empate contra um rival direto’, diz Hulk após jogo contra o Fluminense

Em partida bastante movimentada, Fluminense e Atlético ficaram no empate, por 2 a 2, na tarde deste sábado (4), em Cariacica, pelo Campeonato Brasileiro. O time carioca abriu dois gols de diferença, mas permitiu ao Galo buscar a igualdade. Após a partida, Hulk parabenizou os companheiros pelo espírito de luta.

Inicialmente, o atacante ressaltou que o empate fora de casa diante do Fluminense é importante. Afinal, na opinião do camisa 7, são equipes que vão buscar o título do torneio nacional.

“Sempre bom não perder, a gente sabe que esses jogos são confrontos diretos, com toda humildade, mas são equipes que vão buscar títulos, então buscar o empate, claro que queria a vitória, mas temos que comemorar. Agora é pensar no jogo de terça-feira. Não deixamos de lutar, esse é o Galo, nunca desistir, mesmo com o resultado negativo e fomos buscar o placar”, salientou o atacante atleticano.

Aliás, o Galo enfrentou o atual campeão da Libertadores. Assim, o empate foi encarado de maneira positiva pelos jogadores atleticanos.

“A gente sabia da dificuldade do jogo, adversário qualificado, eles gostam da bola também, começamos em busca do resultado, mas temos grandes jogadores. Com a mudança a gente não perdeu a qualidade. Quem entrou, entrou bem. Buscar o resultado é importante. Sem dúvida, são jogos que a gente busca. Estamos em busca de cada jogo estar melhor, como falamos temos pouco tempo para treinar então temos que melhorar jogo a jogo”, finalizou.

A agenda do Atlético

O Atlético aparece com nove pontos, atualmente na liderança do Brasileirão. O time, porém, muda a chave e já pensa na Libertadores. Na próxima terça-feira (7), às 19h (de Brasília), o Galo enfrenta o Rosário, fora de casa. O time argentino não poderá ter torcida por problemas disciplinares.

