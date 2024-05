Com título garantido, Inter perde para Sassuolo pelo Italiano

Na tarde deste sábado (4/5), já com o título nas mãos, a Inter de Milão perdeu para o Sassuolo por 1 a 0, no estádio Cittá del Tricolore, pelo Campeonato Italiano. Assim, com o revés, o time de Simone Inzaghi sofreu apenas a segunda derrota na competição. Já o time de Davide Ballardini, mesmo com a vitória, soma apenas 29 pontos. Dessa forma, amarga a 19ª colocação e luta contra o rebaixamento. O gol da partida foi de Armand Laurienté.

A Inter monopolizou a posse da bola, mas se mostrou pouco criativa, certamente pelo conforto de já ser campeã da Série A desde o fim do mês passado.

Embora jogasse sem pressão e podendo poupar alguns atletas, a Inter de Milão não foi a campo com um time qualquer. Afinal, o ataque titular teve Alexis Sánchez e o goleador Lautaro Martínez. Mesmo assim, os nerazzurri passaram em branco contra o adversário.

O único gol legal da partida saiu dos pés de Laurienté, aos 20 da etapa inicial. Ele recebeu o passe dentro da área e finalizou forte, no alto do gol, vencendo o goleiro Audero. O Sassuolo pode orgulhar-se de não ter sofrido derrota pelo campeão italiano nesta temporada.

Próximos jogos de Inter e Sassuolo

A campeã Inter de Milão volta a campo na próxima sexta-feira (10), contra o Frosinone, fora de casa, às 15h45 (de Brasília). O Sassuolo joga no domingo (12), contra o Genoa, também fora de casa, às 10h (de Brasília). Ambos os jogos serão pela 36ª rodada da Série A.

