Logo após o empate do Fluminense por 2 a 2 diante do Atlético, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz lamentou as chances desperdiçadas pelos jogadores do tricolor e os dois gols sofridos em sequência.

“Acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo eles voltaram melhores, mas com as trocas a gente cresceu de novo, fizemos o segundo gol, tivemos chances de fazer o terceiro. Na hora de fazer a mexida, no arremesso lateral do Atlético, uma bola morta. O jogador que fez o gol (Vargas) saiu, foi o primeiro toque dele na bola. Falha coletiva de marcação, tomamos o primeiro gol. E no segundo gol, também, tomamos o gol com todo mundo atrás da linha da bola. A gente tem que corrigir, é muito difícil fazer dois gols no Atlético. Hoje a gente perdeu dois pontos, e não ganhou um”, declarou o treinador.

Fernando Diniz ainda classificou os gols do Atlético-MG como “evitáveis”. Por outro lado, elogiou a postura da equipe por ser “aguerrida” e ter “lutado” dentro de campo.

“A nossa equipe jogou muito bem contra o Sampaio Corrêa, jogou bem boa parte do jogo, jogou muito bem hoje também. Só que a gente falhou em coisas que a gente não pode falhar, com 2 a 0, a gente não pode permitir. Principalmente os gols que a gente tomou, a gente tomou dois gols muito evitáveis. Mas o time foi aguerrido, o time correu, o time lutou. Eu acho que a gente tem que continuar com o mesmo volume de intensidade, de entrega e corrigir esses detalhes pra gente voltar a ser consistente nas vitórias”, explicou Diniz.

