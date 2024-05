Chapecoense marca duas vezes, mas cede empate para o América-MG

Em jogo marcado pela quantidade de água no gramado, Chapecoense e América-MG empataram por 2 a 2 na Arena Condá, em Chapecó, neste sábado (4). Os donos da casa, aliás, abriram dois gols de vantagem. Mas o time mineiro mostrou poder de reação para arrancar a igualdade no placar.

Com o resultado, aliás, o Verdão do Oeste fica na vice-liderança da Série B do Brasileiro, com sete pontos, após três jogos. Já o América-MG ocupa o quinto lugar, com cinco.

Os gols

Na primeira etapa, Mário Sérgio aproveitou contragolpe da Chape para abrir o placar no gramado muito molhado na Arena Condá. Após o intervalo, os catarinenses ampliaram com Bruno Leonardo aos 31 minutos. O América-MG estava melhor na partida quando sofreu o segundo gol. Mas, ainda assim, conseguiu reagir. E a resposta foi rápida. Aos 33, Fabinho diminuiu para a equipe mineira, e aos 37, Moisés tratou de igualar o placar.

Próximos jogos Na próxima rodada, a Chapecoense visita o CRB, sexta-feira (10), no estádio Rei Pelé, às 21h30 (de Brasília). Antes, na quarta (8), o América-MG recebe o Vila Nova-GO, às 21h (de Brasília), no Independência.

