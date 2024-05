A Conmebol anunciou, na noite deste sábado (4), que as partidas do Grêmio, pela Libertadores, e do Inter, pela Sul-Americana, foram adiadas. A decisão se dá após a diretoria da entidade tomar conhecimento das enchentes no Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Tanto os centros de treinamento quanto os estádios da dupla Gre-Nal foram alagados em razão da cheia do Rio Guaíba e encontram-se, portanto, sem condição alguma de uso.

A Conmebol, no entnato, não informou quais serão as novas datas dos jogos. Enquanto o Tricolor tinha confronto diante do Huachipato, quarta-feira, no Chile, pela Libertadores, o Colorado enfrentaria o Real Tomayapo-BOL, pela Sul-Americana, também na condição de visitante.

O Rio Grande do Sul encara uma das grandes tragédias naturais da sua história. Em razão dos efeitos dos temporais, o número de mortes chegou a 62 neste sábado. Além disso, há 74 pessoas desaparecidas. Diversas regiões de Porto Alegre registram pontos de alagamentos, além de mortes e desabrigados. O nível do Rio Guaíba atingiu 5 metros e 22 centímetros às 20h deste sábado, consolidando, assim, a maior enchente da história da capital gaúcha.

Os clubes se articularam para remarcar treinamentos em outros pontos da cidade, mas os jogadores, comissões técnicas e demais funcionários enfrentam problemas de locomoção.

Em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF informou, na última quarta-feira, o adiamento de partidas envolvendo todos os clubes gaúchos.

Reprogramación de partidos por la CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana #CreeEnGrande — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 4, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Conmebol adia jogos de Grêmio e Inter na Libertadores e Sul-Americana apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.