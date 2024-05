Em noite dos goleiros, Corinthians e Fortaleza empatam na Neo Química

Não foi por falta de chance, mas Corinthians e Fortaleza ficaram no 0 a 0 na noite deste sábado (4), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Neo Química Arena, o destaque ficou por conta do goleiro João Ricardo, do Leão, que fez grandes defesas.

O empate deixa o Corinthians em 12º, com cinco pontos, enquanto o Fortaleza é o décimo, com seis. Lembrando que a equipe cearense tem um jogo a menos na competição.

Primeiro tempo

O Corinthians foi dono da primeira metade do duelo, com nove finalizações a uma. O time de António Oliveira abafava o Fortaleza, que não conseguia ficar com a bola – o Timão ficou 67% do tempo com ela.

Mas o futebol é traiçoeiro: a única chance do Leão no jogo foi, possivelmente, a mais perigosa. Breno Lopes recebeu passe espetacular de Pochettino e saiu na cara de Carlos Miguel. Mesmo livre, o atacante chutou para fora, errando o alvo por muito pouco.

A reposta do Corinthians veio em estilo. O goleiro João Ricardo, porém, estava em grande dia. E realizou um verdadeiro milagre em cabeçada à queima-roupa de Raniele.

Lance curioso aos 33′. Romero cobrou falta com precisão (até demais) e a bola passou raspando a trave, indo na rede pelo lado de fora. Como a pelota “amorteceu” no barbante, muita gente gritou “gol” na arquibancada, levando alguns segundos até reparar que não havia entrado.

Segundo tempo

O começo da etapa final dava mostras de que o jogo seguiria na mesma toada. Raniele voltou a obrigar João Ricardo a trabalhar, assim como Romero. Depois disso, porém, o Fortaleza começou a entrar na partida, encaixando alguns ataques.

Carlos Miguel também trabalhou, fazendo grande defesa em chute forte de Yago Pikachu. Depois, de maneira sutil mas brilhante, fez também um milagre após jogadaça de Moisés.

A reta final do jogo foi de mais respeito entre as equipes, já que ninguém queria perder. Com muitas mexidas em ambos os times, a partida ficou um pouco “bagunçada”, com contra-ataques acontecendo em profusão, mas sem reais novas chances sendo criadas.

Fim de jogo na Neo Química Arena. Corinthians 0 0 Fortaleza

Próximos jogos

O Corinthians se vira para a Copa Sul-Americana, já que enfrenta o Nacional (PAR), na terça (7), pela quarta rodada da fase de grupos. Depois, viaja ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo (sábado, 11), em jogo pela sexta rodada do Brasileirão.

Volta à Neo Química na outra terça (14) para receber o Argentinos Jrs (ARG), novamente pela Sula. Ainda em casa, joga contra o Botafogo, pela #7 do Brasileiro (sábado, 18).

O Fortaleza terá uma viagem para lá de desgastante em seu próximo jogo. Viaja a Sucre para enfrentar o Potosí (BOL), pela quarta rodada da Sul-Americana, na quarta (8). Quatro dias depois, no domingo (12), recebe o Botafogo pelo Brasileirão, antes de viajar à Argentina para enfrentar o Boca Jrs, novamente pela Sula.

CORINTHIANS 0 x 0 FORTALEZA

Quinta rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 04/05/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Renda: Não divulgado

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner (Giovane, 33’/2ºT), Felix Torres, Cacá e Hugo; Raniele (Fausto Vera, 34’/2ºT), Breno Bidon (Paulinho, 34’/2ºT) e Rodrigo Garro; Gustavo Silva (Matheuzinho, intervalo), Wesley e Romero (Pedro Raul, 27’/2ºT). Técnico: António Oliveira

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto (Zé Welison, 39’/2ºT), Yago Pikachu (Marinho, 29’/2ºT), Pochettino (Machuca, 39’/2ºT) e Breno Lopes (Moisés, 19’/2ºT); Renato Kayzer (Lucero, 19’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gols: –

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR:Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Raniele (COR); Breno Lopes, Tinga, Brítez, Yago Pikachu, Pedro Augusto (FOR)

Cartões vermelhos: –

