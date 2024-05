A situação segue complicada no Rio Grande do Sul. E, visando ajudar as vítimas das enchentes que castigam o estado da região Sul do país, o comediante Whindersson Nunes está em contato com o Vasco, seu time do coração.

Na noite deste sábado (5), Whindersson foi às redes sociais, mais especificamente o X – antigo Twitter -, e marcou o clube carioca em postagem onde faz um pedido. A ideia do comediante é pegar São Januário emprestado para que ele possa dar um show e reverter a renda para ajudar as vítimas.

Podia me emprestar Sao Januário ne nao @VascodaGama ??

Eu faço um show e a gente manda a grana pro pessoal no Sul, eu pago a estrutura e vc me empresta o estadio, bó? — Whindersson (@whindersson) May 5, 2024

LEIA MAIS: Athletico x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Não muito tempo depois, o Cruz-Maltino respondeu ao vascaíno piauiense de maneira positiva: “Vambora! Boa ideia. Conte conosco. vamos falar no pv (sic – privado) pra combinar os detalhes”, respondeu a conta do clube no X.

Veja a resposta do Vasco

Vambora! Boa ideia. Conte conosco. Vamos falar no pv pra combinar os detalhes. https://t.co/OxSGuqJuN4 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 5, 2024

As chuvas no Sul do país já reverberam no futebol, já que a CBF adiou os jogos dos três gaúchos da Série A – Inter, Grêmio e Juventude. São José e Ypiranga (Série C), além de Novo Hamburgo, Avenida e Brasil (Série D) também tiveram seus jogos afetados.

A Conmebol também se solidarizou com a situação e, assim, adiou jogos de Grêmio e Inter por Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. Clique aqui para ler mais sobre.

Whindersson Nunes é uma das figuras públicas que mais estão contribuindo com as vítimas. Isso porque até a última sexta-feira (3) ele já havia levantado mais de R$ 1 milhão em doações.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco ’empresta’ São Januário a comediante Whindersson Nunes; entenda apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.