Fábio Carille não deve fazer mudanças na escalação do Santos

O Santos volta a campo pela Série B nesta segunda-feira (6) e mede forças diante do Guarani. O jogo será disputado na Vila Belmiro, a partir das 21 (de Brasília).

Com 100% de aproveitamento, o Peixe recebe o Bugre para retomar a liderança do torneio, já que o Sport ultrapassou a equipe da Baixada Santista.

Por causa da importância do jogo, o técnico Fábio Carille vai com força máxima e deve manter a formação que venceu o Avaí na rodada passada.

Devido a folga no calendário, pois o Santos só disputa a Série B, o treinador aposta no entrosamento do conjunto para conseguir mais três pontos.

Trio de ataque

Com o propósito de sufocar o adversário na Vila Belmiro, Fábio Carille aposta na velocidade com Otero, Guilherme e Morelos.

Fuchs lesionado

A principal baixa na escalação do Santos fica no sistema ofensivo. O argentino Julio Furch, com inflamação no tendão e músculo adutor, não tem condições de atuar por mais de 30 minutos.

Escalação do Santos

Apesar do calendário ser mais tranquilo em relação aos outros clubes, esta será apenas a segunda vez que o Santos repete o mesmo time de um jogo para outro.

A primeira vez foi justamente nos dois primeiros jogos da temporada. Na ocasião, a equipe venceu Botafogo-SP e Ponte Preta. Os dois jogos foram válidos pelo campeonato paulista.

Veja a escalação do Santos para encarar o Guarani: João Paulo; JP Chermont, Joaquim, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Alfredo Morelos.

