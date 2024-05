Inglês: Chelsea goleia West Ham e segue na briga por vaga às ligas europeias

O Chelsea goleou o West Ham, por 5 a 0, neste domingo (5/5) pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. O destaque neste duelo entre londrinos no Stamford Bridge foi Palmer. Afinal, além de belos lances, fez o primeiro gol e a jogada do segundo, de Gallagher. Madueke e Jackson (dois) fizeram os outros gols dos Blues.

O Chelsea chega, assim, aos 54 pontos, em sétimo lugar, posição que dá a possibilidade de vaga para a Liga Conferência. E se aproxima do G6 (posição que garante vaga em liga europeia). Já o West Ham parou nos 49 pontos. Está em nono e fora da briga por um lugar à Uefa.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Legião Brasileira

Thiago Silva, que deixará o Chelsea ao fim da temporada, começou como titular, como sempre, e teve ótima atuação na defesa. Além disso, foi dele o passe para o terceiro gol, de Madueke. No West Ham, Paquetá teve atuação muito discreta. Acabou substituído no segundo tempo. Emerson Palmieri (brasileiro, mas naturalizado italiano) foi titular na lateral esquerda. Fez jogo apagado.

Chelsea detona

O Chelsea fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0 e ainda mandando uma na trave. Mas o West Ham também teve suas chances, já que o atacante Bowen mandou duas na trave de Petrovic. Entretanto, bola na rede foi mesmo do Blues. O time saiu na frente aos 15 minutos, quando Palmer pegou um rebote da defesa do West Ham, na área. Foi seu 21º tento (vice-artiheiro, atrás de Haaland, do City, com 25). Aos 30, O mesmo Palmer deu grande passe para Madueke. A zaga cortou, mas nos pés de Gallagher: 2 a 0. E Madueke, de cabeça após assistência de Thiago Silva, ampliou aos 36.

Veio o segundo tempo e logo no primeiro minutos Madueke deu de bandeja para Nicolas Jackson mandar para o gol vazio. O West Ham tentava, mas a trave complicava a sua vida. Assim como ocorreu no primeiro tempo, Bowen voltou a acertar o poste do Chelsea, um hat trick de bola na trave. E o Chelsea? Marcou mais um, com Nicolas Jackson. Enfim uma vitória que lavou a alma da torcida e o coloca na briga por vaga à Uefa.

Jogos da 36ª rodada da Premier League

Sexta-feira (3/5)

Luton Town 1×1 Everton

Sábado (4/5)

Arsenal 3×0 Bournemouth

Brentford 0x0 Fulham

Burnley 1×4 Newcastle

Sheffield 1×3 Nottingham Forest

City 5×1 Wolverhampton

Domingo (5/5)

Chelsea 5×0 West Ham

Brighton 1×0 Aston Villa

Liverpool x Tottenham – 12h30

Segunda-feira (6/5)

Crystal Palace x Manchester United – 16h

