Corinthians decepciona dentro de casa no início do Brasileirão

Na noite do último sábado (4), o Corinthians recebeu o Fortaleza na Neo Química Arena e empatou sem gols, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A igualdade dentro de casa frustrou os planos do Timão, afinal, a equipe sonhava com a segunda vitória seguida em seu estádio para subir na classificação.

Com a igualdade, o Corinthians de Antônio Oliveira fica na 12ª colocação, com cinco pontos conquistados. Além disso, o time pode ser ultrapassado pelos rivais.

Neo Química Arena

Conhecida por ‘intimidar’ os adversários, a Neo Química Arena ainda não surtiu efeito positivo ao Corinthians nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Em três jogos disputados dentro do seu estádio, o Alvinegro só venceu uma vez. A vítima foi o Fluminense, que acabou derrotado por 3 a 0. Nos outros dois confrontos, diante do Atlético-MG e Fortaleza, o empate sem gols deixou claro os sinais que o time precisa evoluir no que diz respeito ao ataque.

Enquanto a série de vitórias em casa não acontece, o Corinthians pode ao menos comemorar a regularidade do setor ofensivo. Nos três duelos, o Alvinegro não sofreu gols.

Calendário

Agora, o próximo jogo do Corinthians na Neo Química Arena está agendado para o dia 2 de junho. O rival será o São Paulo. O confronto com o Botafogo, inicialmente, agendado no dia 18 de maio. Deve sofrer mudança na data.

Antes disso, o Timão encontra o Flamengo na próxima rodada, no Maracanã. O jogo marca o reencontro com o técnico Tite, que atualmente está no clube carioca.

