O Corinthians foi notificado pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 1,8 milhão ao jogador Giuliano, atualmente no Santos.

Após dois anos com a camisa do Timão, o jogador foi embora, porém quer receber os oito meses de salários atrasados da época que defendeu o clube. De acordo com as informações do portal ‘Uol’, ao longo da sua passagem no Corinthians, Giuliano recebia R$ 213 mil por mês.

Além do meio-campista, outros medalhões que deixaram o Timão ano passado, ainda tem pendências financeiras, como, por exemplo, o zagueiro Gil e o meia Renato Augusto.

Agora, o Corinthians corre contra o tempo a fim de evitar ações mais pesadas, caso não entre em acordo com o atleta.

Números Giuliano

Durante a sua trajetória com a camisa do Corinthians, Giuliano sofreu com as crítica da torcida. No total, ele participou de 143 jogos, anotou 12 gols e deu 15 assistências.

Santos

Sem renovação de contrato com o Timão, Giuliano aceitou o convite do Santos para incorporar o elenco de Fábio Carille. Em pouco tempo na Vila Belmiro, ele se tornou um dos principais jogadores do time.

Apesar de ter sofrido uma lesão no início da temporada, ele soma nove partidas, três gols marcados e uma assistência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians é notificado por dívida milionária com Giuliano apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.