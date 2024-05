Garotada manda bem e Palmeiras bate o lanterna Cuiabá

Lázaro e Estevão marcaram e o Palmeiras venceu o Cuiabá, fora de casa, na noite deste domingo (5/5), pela quinta rodada do Brasileirão-2024. O triunfo por 2 a 0 ocorreu na Arena Pantanal. O jogo foi muito morno no primeiro tempo. Mas ainda assim o Verdão seguiu em vantagem para o intervalo graças ao gol de Lázaro, aos 45. Entretanto, a etapa final foi bem mais animada e o atual bicampeão brasileiro ampliou com o garoto Estevão cobrando (excepcionamente bem) um pênalti que ele mesmo sofreu.

Assim, o Palmeiras chega aos oito pontos, em sexto lugar. Mas os cuiabanos seguem muito mal. Afinal, com quatro derrotas, está em último lugar e é o único time que ainda não pontuou. Também não fez nenhum gol (pior ataque) e é dono da segunda pior defesa (nove gols sofridos).

Palmeiras abre o placar no 1º tempo

O Palmeiras jogou com o freio de mão puxado no primeiro tempo. Afinal, com um trio de ataque que recebia poucas bolas, nada conseguia diante do trio de zagueiros dos cuiabanos. Assim, só arriscava eventualmente em chutes de fora da área. Contudo, aos 45 minutos encaixou um bom ataque. Marcos Rocha trocou para Luis Guilherme. Este cruzou na cabela de Lázaro, que fez 1 a 0.

Verdão consolida a vitória

No segundo tempo, o Palmeiras voltou mais ativo. O Cuiabá também apareceu com maior eficiência ofensiva, obrigando Weverton a fazer duas ótimas defesas. No ataque, o Verdão teve tudo para marcar com Endrick, que recebeu livre. Mas o goleiro Walter salvou. Aos 12, Abel Ferreira fez um troca tripla. Um dos que saíram foi Endrick. Um dos que entraram, Estevão. E o menino, na primeira oportunidade real, ciscou pela direita entrou na área e sofreu pênalti de Denilson. O mesmo Estevão cobrou no ângulo, fazendo 2 a 0, aos 25. Se existe golaço de pênalti, este é um exemplo perfeito. A vitória estava consolidada. Dessa forma, bastou apenas deixar o tempo passar até o apito final.

CUIABÁ 0X2 PALMEIRAS

Brasileirão Série A – 2024 – 5ª rodada

Data: 5/5/2024

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Marllon, Gabriel e Alan Empereur (Rikelme, 16’/2ºT); Matheus Alexandre, Denilson, Fernando Sobral, Lucas Fernandes (Clayson, 39’/2ºT) e Ramon (André Luis, 25’/2ºT) ; Derik Lacerda (Jonathan Cafu, 39’/2ºT) e Pitta (Bruno Alves, 24’/2ºT). Técnico: Ricardo Colbachini*

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Fabinho, 36’/2ºT), Gabriel Menino (Zé Rafael, 36’/2ºT) e Luis Guilherme (Richard Ríos, 12’/2ºT); Lázaro (Rômulo, 12º do 2ºT) Endrick (Estevão, 12’/2ºT) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Gols: Lázaro, 45’/1ºT (0-1); Estevão, de pênalti, 25’/2ºT (0-2)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (R) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)

Cartões amarelos: Derik Lacerda (CUI); Murilo, Gabriel Menino (PAL)

(*) O treinador português Petit ainda não teve a documentação oficializada. Com isso o Cuiabá teve um interino no banco.

