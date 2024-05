Com a proximidade do anúncio de Thiago Silva com o Fluminense, um encontro inusitado pode acontecer a partir do segundo semestre. Afinal, o defensor vai voltar a trabalhar com Fernando Diniz, visto que ambos atuaram juntos no Juventude, em 2004. Agora, terão a oportunidade de uma nova aproximação, porém com o ex-meio-campista em outra função.

Naquela ocasião, o defensor estava no início da promissora carreira, quando surgiu Pedrabranca, que na época se chamava RS Futebol Clube. Em Caxias do Sul, o jogador entrou em campo 29 vezes e marcou três gols. Exatamente há 20 anos, a equipe gaúcha encerrava o Brasileirão, o segundo da era dos pontos corridos, na sétima colocação.

Em outro momento da carreira, Diniz, na época com 30 anos, já tinha passado por clubes como Juventus (SP), Guarani, Palmeiras, Corinthians, Paraná e Fluminense. Era um nome experiente do futebol brasileiro, já que tinha atuado em três clubes de massa.

No mesmo ano, ambos seguiram caminhos opostos na carreira. Thiago Silva passou a atuar no time B do Porto, de Portugal, enquanto o atual treinador do Fluminense seguiu para o Cruzeiro.

Sistema defensivo preocupa

Na última sexta-feira (3), o Fluminense encaminhou o acordo por um contrato de dois anos, até junho de 2026. No entanto, as duas partes não pretendem se manifestar sobre a negociação até que o defensor faça seu último jogo pelo Chelsea na atual temporada europeia.

Desde a saída de Nino, que acertou com o Zenit, da Rússia, o Tricolor tem tido dificuldades para acertar o sistema defensivo, sobretudo nas jogadas aéreas e na saída de bola. Thiago, apesar de ter 39 anos, atuava em um bom nível na Premier League e será um ganho técnico e de liderança incontestáveis para a equipe carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Thiago Silva e Fernando Diniz jogaram juntos no Juventude apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.