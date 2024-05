Estrela de Hollywood vira sócio do Leeds United, da Inglaterra

A estrela de Hollywood, Will Ferrel, é mais uma celebridade que passa a realizar investimentos no futebol. Isso porque, segundo a imprensa britânica, ele se tornou sócio minoritário do Leeds United, da Inglaterra, que atualmente disputa a Championship, Segunda Divisão local.

O astro dos cinemas decidiu comprar ações do grupo 49ers Enterprises, que tem sede nos Estados Unidos. O conglomerado, aliás, é dono do clube inglês, e conta com outros investidores famosos. No caso, o outro ator Russell Crowe, o nadador Michael Phelps, além dos jogadores de golfe, Jordan Spieth e Justin Thomas.

O patrimônio de Ferrell é avaliado em 125 milhões de dólares (o equivalente a R$ 633 milhões na cotação atual). Não é a primeira vez que a estrela de Hollywood investe no esporte. Afinal, ele é coproprietário do Los Angeles FC, que disputa a MLS. A compra de ações do grupo 49ers Enterprises tem um motivo especial, pois ele admitiu ser um fã do futebol inglês. Tanto que já viajou para o país para acompanhar um duelo entre Manchester City e Aston Villa, na temporada anterior.

A temporada regular da Championship encerrou e o Leeds ficou na terceira colocação. Assim, ainda tem chances de retornar à Premier League. A equipe de Elland Road vai disputar os play-offs de acesso com o Norwich, nas semifinais.

Outras estrelas de Hollywood que investiram no futebol britânico

Os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney são donos do Wrexham, do País de Gales, que ficou mundialmente famoso graças à série “Bem-Vindos ao Wrexham”. Após a nova gestão assumir, o clube galês conquistou o acesso para a terceira divisão da Inglaterra. Reynolds possui trabalhos de destaque em Hollywood nos filmes “X-Men Origens: Wolverine”, “Lanterna Verde”. Assim como o protagonismo na saga “Deadpool”.

Michael B Jordan, que se sobressaiu com interpretações nas produções de “Creed”, além de “Pantera Negra”, também fez investimentos nesse mercado. Em 2022, ele se tornou co-proprietário do Bournemouth, clube que disputa a Premier League.

Will Ferrell também tem atuações de destaque em Hollywood. No caso, devido aos seus papéis nos filmes “Meio-Irmãos” e “Os Outros Caras”. Além disso, venceu o Globo de Ouro em duas oportunidades. Por seus trabalhos em “Os Produtores” e “Mais Estranho que Ficção”.

