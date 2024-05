São Paulo não deve ter ‘reforços’ para duelo contra o Cobresal

O São Paulo segue com seu departamento médico cheio e não deve ter reforços para o duelo contra o Cobresal, nesta quarta-feira (8), pela quarta rodada do Grupo B, da Copa Libertadores. O Tricolor tem alguns jogadores em reta final de recuperação, mas estes devem ficar fora da viagem para o Chile.

É o caso do atacante Lucas Moura. O camisa 7 ainda treina separado do elenco para se recuperar de uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Ele participou das últimas atividades com o plantel, mas deve seguir fora. Isso vale para o meia Welington Rato, que também foi ao gramado do CT da Barra Funda na última semana. Ele trata uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, mas só deve voltar no final de maio.

Quem está mais próximo de voltar é o lateral-esquerdo Welington. Ele lesionou o tornozelo direito no clássico contra o Palmeiras e está em reta final de recuperação. Contudo, o São Paulo prepara o jogador para voltar contra o Fluminense, no dia 13, pelo Brasileirão.

Por fim, Rafinha, com uma fratura na fíbula esquerda, precisará de mais tempo de recuperação. Já Pablo Maia, que passou por cirurgia recentemente para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda só deve voltar no segundo semestre.

Assim, sem reforços, o São Paulo viaja para o Chile nesta terça-feira (7) para encarar o Cobresal. O Tricolor está na segunda colocação, com seis pontos, um a menos que o Talleres, que lidera a chave.

