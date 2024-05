Arrascaeta está fora do jogo entre Palestino e Flamengo, pelo Grupo E da Libertadores. O meio-campista viajou para São Paulo neste fim de semana e tinha chances de embarcar para Coquimbo, no Chile. No entanto, ele ainda não está totalmente recuperado de lesão. O uruguaio, dessa forma, retornou ao Rio de Janeiro para continuar seu tratamento no Ninho do Urubu. A informação é do “ge”.

LEIA MAIS: Flamengo já está em Coquimbo e treina nesta segunda-feira

Lesão de Arrascaeta no Flamengo

As chances de retorno eram pequenas no jogo entre Palestino e Flamengo. No entanto, Arrascaeta mesmo assim optou por viajar para São Paulo e treinar com os companheiros neste fim de semana. O meio-campista, desse modo, participou das atividades em Atibaia e no CT do Corinthians, no sábado e no domingo, respectivamente.

Arrascaeta sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. A contusão do meia aconteceu no clássico diante do Botafogo, no Maracanã, dia 28 de maio, pelo Brasileirão. O uruguaio, desde então, vem realizando trabalhos específicos no Ninho do Urubu e tem sido desfalque nos últimos jogos da temporada.

Aliás, Palestino e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (07/05), às 21h (de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Além de Arrascaeta, Erick Pulgar, com uma torção no tornozelo esquerdo, também está fora da partida.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Arrascaeta não viaja ao Chile e desfalca Flamengo na Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.