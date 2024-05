Júnior Santos ironiza VAR: ‘Meu jogador tomou bomba no braço?’

Autor de um dos gols anulados na derrota do Botafogo para o Bahia por 2 a 1, no último domingo (5), no Estádio Nilton Santos, o atacante Júnior Santos ironizou a marcação do VAR, que viu impedimento do lateral-direito Suárez no lance. O defensor uruguaio deu o passe para o Jacaré balançar redes no primeiro minuto do segundo tempo.

“Meu jogador tomou bomba no braço?”, escreveu o Raio, em uma rede social.

Na ocasião, o atacante respondia a um comentário do jornalista Igor Rodrigues.

Rodrigues postou vídeo, mostrando a diferença entre aa marcação da linha no zagueiro do Bahia e no lateral. Além disso, questionou a decisão final do árbitro de vídeo Igor Junio Benevenuto. No próprio domingo, a CBF divulgou o áudio do VAR.

“Gol de Júnior Santos, do Botafogo, anulado hoje no Nilton Santos. Nova rodada, novo erro de procedimento. Há quem defenda! Com tranquilidade a gente pode, então, dizer: o preparo não existe, e a imagem é péssima. Não é com clube A ou B. É geral! E assim seguimos…”, pontuou o jornalista.

Com a derrota, o Botafogo perde a liderança e cai para a terceira posição, com nove pontos. O time volta a campo nesta quarta-feira (8), contra a LDU (EQU), no mesmo Nilton Santos, mas pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Glorioso está na lanterna da chave e precisa vencer para ainda almejar a classificação para as oitavas de final.

