Cebolinha pode reforçar Flamengo na Libertadores

O Flamengo pode ter um reforço importante no jogo diante do Palestino, pelo Grupo E da Libertadores. Afinal, Everton Cebolinha treinou com bola neste fim de semana e viajou para Coquimbo, no Chile. O atacante, dessa forma, pode ser mais uma opção para Tite no sistema ofensivo rubro-negro. A informação é do “ge”.

Lesão de Cebolinha

Everton Cebolinha estava se recuperando de uma lesão na panturrilha direita. A contusão do atacante aconteceu na partida diante do São Paulo, 17 de abril, no Maracanã, pelo Brasileirão. O jogador, dessa forma, se tornou desfalque nos confrontos contra Palmeiras, Bolívar, Botafogo, Amazonas e Bragantino, respectivamente.

Evolução no Flamengo

O atacante chegou ao clube em junho de 2022 e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. No entanto, ele só adquiriu sequência e se firmou como titular depois da chegada de Tite, em outubro de 2023. O camisa 11 atualmente é peça imprescindível no sistema tático rubro-negro.

Aliás, Everton Cebolinha está invicto pelo Flamengo nesta temporada. Afinal, nos 18 jogos disputados pelo atacante, os jogadores rubro-negros conquistaram 14 vitórias e quatro empates. O camisa 11 vem fazendo falta nos últimos compromissos e é uma das esperanças da torcida para 2024.

Aliás, Palestino e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (07/05), às 21h (de Brasília), em Coquimbo, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar do possível retorno de Everton Cebolinha, Tite conta com desfalques importantes em campo. Afinal, Pulgar e Arrascaeta, lesionados, permaneceram no Rio de Janeiro e seguem como ausências.

