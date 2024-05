Palmeiras convive com desequilíbrio entre ataque e defesa no Brasileirão

O Palmeiras bateu o Cuiabá por 2 a 0 neste domingo (5), na Arena Pantanal, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e deu um belo salto na tabela. Contudo, mais do que confirmar o bom momento na temporada, o Verdão voltou a mostrar uma solidez e já ostenta a melhor defesa da competição nacional.

Afinal, até aqui, o time de Abel Ferreira sofreu apenas um gol durante toda a competição. Foi no duelo contra o Internacional, ainda na segunda rodada da competição. Na ocasião, o Palmeiras perdeu para o Colorado por 1 a 0, na Arena Barueri. Nesta partida, o time do Rio Grande do Sul ainda perdeu um pênalti, com Borré.

Desde então, o Verdão passou ileso nas outras quatro partidas da competição. Contudo, para o próximo embate, o técnico Abel Ferreira não terá o zagueiro Murilo à disposição. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática no duelo contra o Athletico-PR, no próximo domingo (12), às 16h, na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Defesa do Palmeiras vai bem, ataque nem tanto

Em contrapartida, o sistema ofensivo do Verdão não vem correspondendo ainda no Campeonato Brasileiro. Afinal, antes do embate contra o Cuiabá, o Palmeiras tinha o segundo pior ataque da competição, com apenas um gol marcado, contra o Vitória, na primeira rodada. O Dourado, justamente, ostenta a pior marca, com nenhuma bola na rede até aqui.

Depois do duelo contra o Rubro-Negro Baiano, o Palmeiras enfrentou Internacional (0 a 1), Flamengo (0 a 0) e São Paulo (0 a 0), sem balançar as redes. O Alviverde foi reencontrar o caminho dos gols justamente contra o Cuiabá, quando Lázaro e Estêvão marcaram.

Agora, o Palmeiras tem um ataque melhor apenas que Cuiabá (0 gols) e Atlético Goianiense (2 gols) no Campeonato Brasileiro. A expectativa é que esta marca melhore nas próximas partidas, já que o Verdão é um dos candidatos ao título do torneio de pontos corridos.

