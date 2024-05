Palmeiras parabeniza Lando Norris por primeira vitória na F1

Um dos laços mais surpreendentes que o esporte uniu foi o do piloto de Fórmula 1 Lando Norris e o Palmeiras. O corredor da McLaren é torcedor assumido do Verdão e já visitou o Allianz Parque várias vezes para ver as partidas da equipe. Contudo, neste domingo (5), foi a vez do Alviverde parabenizar o britânico.

Isso porque Lando Norris conseguiu sua primeira vitória na carreira na Fórmula 1. O triunfo aconteceu enquanto o Palmeiras estava em campo diante do Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, usando suas redes sociais, o Verdão parabenizou o atleta pelo primeiro lugar no GP de Miami.

Enquanto a bola rola… a primeira vitória é sempre inesquecível, Landinho! Parabéns e saudações do #MaiorCampeãoDoBrasil #AvantiPalestra#MiamiGP https://t.co/xdLJhpu6CE — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 5, 2024

Mais novo vencedor da F1, o piloto da McLaren ainda pôs fim a um jejum de quase três anos da sua equipe, que não vencia desde 2021, na Itália.

A relação entre Palmeiras e Lando Norris começou em 2021, quando o clube convidou o piloto, fã de futebol, para o jogo contra o Atlético-GO no Allianz Parque. O Verdão venceu por 4 a 0 e o britânico ganhou imediatamente a fama de pé quente. Já em 2022, ele viu o Alviverde bater o América-MG por 2 a 1 de virada e viu a equipe levantar a taça do Campeonato Brasileiro daquele ano. Ao final da partida, o britânico acabou presenteado com uma camisa pela presidente Leila Pereira. Além disso, posou com o técnico e fã de automobilismo, Abel Ferreira.

Por fim, em 2023, ele não conseguiu ir ao Allianz Parque. Contudo, no GP de Interlagos, ele vestiu uma camisa do Palmeiras antes da corrida. E o Verdão que deu sorte desta vez, já que ele chegou no segundo lugar.

