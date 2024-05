América-MG x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

América-MG e Flamengo se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo será no Estádio Independência, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília). O América tem 14 pontos e está na quinta colocação do torneio nacional, uma surpresa. O Flamengo, por outro lado, está na nona posição, com 11 pontos. Porém, o Rubro-Negro vem conseguindo reação: fez 7 a 0 no Santos e venceu o clássico com o Botafogo.

Onde assistir

O jogo será transmitido no SporTV a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o América

As meninas do Coelho, aliás, chegam para o jogo após empate por 1 a 1 com o Bragantino e buscam um bom resultado para se manter no G8. O América está com uma formação cautelosa. Afinal, o ataque do Flamengo conta com a veterana Cristiane, da Seleção Brasileira, e engrenou nos últimos jogos. Apesar disso, as mineiras não jogarão atrás. A defensora Hingredy (que fez o gol sobre o Bragantino e era dúvida) está confirmada.

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro se apresenta para a partida após ótima vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo. O técnico Maurício Salgado vai apostar num ataque com Fabi Simões e Cristiane. Tudo para superar o rival e, enfim, fazer o time entrar no G8, a zona de classificação às quartas.

AMÉRICA-MG X FLAMENGO

9ª rodada do Brasileirão feminino-2024

Data e horário: 06/5/2024, 21h (de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Tainá; Maiara, Ana Clara, Hingredy e Ilana; Sassá, Iara, Mariana Andrade e Radija; Gadu, Soraya. Técnico: Jorge Victor.

FLAMENGO: Karol Alves, Monalisa, Daiane, Thais Regina e Jucinara; Djeni, Duda, Glaucia e Gisseli; Fabi Simões e Cristiane. Técnico: Maurício Salgado.

Árbitro: Gisele Ferreira da Silva (MA)

Auxiliar: Caroline Costa Silva (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG).

