Time inglês contrata ‘técnico’ de Football Manager e conquista acesso; entenda

O último fim de semana contou com uma grande história no futebol inglês. Isso porque o modesto Bromley FC, da quinta divisão da Inglaterra, conseguiu o inédito acesso à League Two, correspondente à quarta divisão e considerado o primeiro “degrau” do futebol profissional no país.

E o modo que o pequeno clube conseguiu o feito é daqueles que ficarão lembrados. O Bromley conquistou o acesso com a ajuda de Nathan Owolabi, de apenas 23 anos. Ele chegou para dar suporte como auxiliar tático de desempenho após vencer uma competição que envolvia o jogo “Football Manager”.

O game, desenvolvido pela Sports Interactive, tem como objetivo o jogador ser técnico de clube e ficar à cargo de inúmeras tarefas, como, por exemplo, a política de contratações. Assim, o FM, como é conhecido, fez um concurso em parceria com o Xbox (marca de consoles) e o Bromley, onde o vencedor ganharia um contrato com o time da quinta divisão. Nathan venceu a promoção e pode, então, assinar com o clube em definitivo.

WE ARE EFL!!!!!!!!!!!!!!!! Sign up to our newsletter to find out when season tickets go on sale!!! https://t.co/RWXIOTaj5k#WeAreBromley pic.twitter.com/micfXLA26J — Bromley FC (@bromleyfc) May 5, 2024

A função, segundo o próprio Bromley, envolve “acompanhar e aprender com toda a equipe técnica, incluindo o técnico Andy Woodman, para entender os meandros de todas as decisões táticas necessárias para preparar um time de futebol para o sucesso”.

Acesso inédito

E nada mal para uma primeira temporada, já que Olowabi ajudou o modesto clube a conquistar seu primeiro acesso ao âmbito profissional em 132 anos de história. Foi no último domingo (5), no mítico estádio de Wembley, contra o Solihull Motors. Após 2 a 2 no tempo normal, e uma prorrogação sem gols, o Bromley venceu por 4 a 3 nos pênaltis e garantiu, dessa forma, sua vaga na League Two 2024/25.

“Eu sempre fui obcecado (pelo Football Manager). Considero o jogo simulador mais realístico que tem. Fiquei sabendo da promoção e falei: “Por que não tentar?” Eu me dava cerca de 5% de chance de vencer. Foi surreal receber a notícia de que eu venci”, revelou em entrevista ao TNT Sports da Inglaterra.

Para vencer o concurso, Nathan precisou seguir alguns passos, sendo o primeiro deles ganhar uma Liga doméstica no FM. Depois, precisaria preencher um formulário e enviar um vídeo de um minuto explicando porque deveria ganhar uma chance no Bromley. Por fim, a entrevista com a comissão técnica do clube.

Dessa forma, a jornada de Nathan terá um documentário de três partes e terá lançamento ainda em 2024.

