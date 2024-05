CBF lamenta morte de Cesar Luis Menotti

A CBF lamentou a morte de Cesar Luis Menotti, uma das grandes lendas do futebol mundial. O Diretor das Seleções Nacionais da AFA (Associação Argentina de Futebol) morreu no último domingo (5), aos 85 anos, após ser internado em março por anemia. Ele comandou a seleção da Argentina na conquista da Copa do Mundo de 1978, o primeiro título da história do país. Além disso, Menotti era um fã do futebol brasileiro e da Seleção Brasileira de 1970.

“A CBF lamenta profundamente a morte de Cesar Luis Menotti, uma das grandes personalidades do futebol mundial. Além de conquistar como treinador o título da Copa do Mundo de 1978, ele era um admirador do futebol brasileiro. O Menotti merece todas as homenagens e que sua história fique sempre reverenciada pelos fãs do futebol mundial”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Menotti foi jogador da Seleção Argentina e defendeu o Rosario Central, Racing, Boca Juniors, times dos Estados Unidos, e dois clubes brasileiros, o Santos e o Juventus-SP. Ao mesmo tempo, ele foi campeão argentino pelo Boca e campeão brasileiro pelo Santos, em 1968.

Além disso, o argentino acabou sendo contratado pelo Santos a pedido de Pelé. Em um amistoso no dia 12 de julho de 1968, Menotti jogava pelo The New York Generals, seu time, e foi a grande atração. Dessa maneira, ele marcou os cinco gols do time norte-americano na vitória sobre o Santos, por 5 a 3, em Nova York. Assim, após o jogo, Pelé, que já o conhecia, o convidou para jogar no clube santista.

“Já não me importava com o dinheiro, teria pago para sair porque já tinha a intenção de ser treinador e uma das melhores formas de aprender era conviver com aqueles caras que ganharam tudo”, explicou Menotti sobre sua transferência para o Santos.

Confira a nota da CBF:

