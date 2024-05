Museu da Pelada promove encontro com ídolos do Vasco; saiba

Futebol, emoção e nostalgia vão estar presentes na próxima terça-feira (7), na Cobal do Humaitá. Sorato e Valdir Bigode, jogadores que marcaram a história do Vasco, esperam os torcedores para resenhar e tirar fotos a partir das 19h (de Brasília) no Pizza Park.

Junta, a dupla soma mais de 200 gols com a camisa do Gigante da Colina. Em sua passagem por São Januário, Sorato conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros e quatro Cariocas; já Valdir, que começou a carreira no Vasco ganhando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ergueu quatro Estaduais pelo time.

O evento, promovido pelo Museu da Pelada, faz parte da série de encontros “Gigantes do Museu”. Graças ao perfil democrático, todos têm seu momento de brilhar no Museu, idealizado pelo jornalista Sérgio Pugliese. O projeto visa, dessa forma, valorizar a memória do futebol,

“O futebol não são apenas os talentos intergalácticos. Os personagens folclóricos e carismáticos também têm seu espaço, refletindo a essência da pelada e do jogador esforçado, ainda que limitado”, afirma Pugliese.

Com mais de mil matérias e entrevistas, o Museu da Pelada registra encontros inesquecíveis com figuras icônicas do futebol e das peladas. A missão vai além de preservar a história, agindo no presente e garantindo, assim, que o legado continue significativo para as gerações futuras: “Para mim, a função do Museu da Pelada é passar às novas gerações o bastão da preservação da memória do futebol”, finalizou.

