Internacional deve poder contar com Aránguiz durante a Copa América

Um dos temores do Internacional é não poder contar com alguns dos seus principais jogadores durante a Copa América. Apesar disso, a tendência é a de que pelo menos um deles não seja desfalque. Trata-se do meio-campista Aránguiz. Isso porque ele ficou da lista de pré-convocados do Chile para a principal competição de seleções na América do Sul.

A divulgação da listagem com os jogadores chilenos previamente convocados pelo técnico Ricardo Gareca para defender o seu país foi divulgada nesta segunda-feira (06). O receio do Colorado por perder alguns dos seus principais jogadores se explica porque não haverá paralisação da Série A durante a Copa América. Assim, os clubes brasileiros podem ficar sem seus atletas por até nove rodadas do torneio nacional. Atualmente, Aránguiz não está à disposição do técnico Eduardo Coudet, pois está entregue ao departamento médico.

Estos son los 5⃣5⃣ jugadores que conforman la lista provisional de La Roja informada a @CONMEBOL por el Cuerpo Técnico de su entrenador Ricardo Gareca para la Conmebol @CopaAmerica USA 2024. pic.twitter.com/UNZymAM3B0 — Selección Chilena (@LaRoja) May 6, 2024

Ele passou por um procedimento ocular após alteração identificada ainda na pré-temporada da equipe gaúcha. Assim, sua última partida foi o segundo jogo da semifinal do Estadual, o empate em 1 a 1 com o Juventude, que marcou a sua eliminação no torneio. O Inter é uma das equipes do Campeonato Brasileiro que conta com mais jogadores gringos no elenco. Ao todo, são oito atletas de outros países da América do Sul.

Possíveis convocados do Internacional para a Copa América

Em contrapartida à situação de Aránguiz, outros dois atletas são quase certos a defenderem seus países. No caso, o goleiro Rochet, pelo Uruguai, e o atacante Enner Valencia, pelo Equador. Outro jogador que tem chances de participar da Copa América é Rafael Borré. Afinal, o atacante é regularmente convocado para a seleção da Colômbia.

O Internacional ainda conta com um quarteto de argentinos. Os defensores Gabriel Mercado, Fabrício Bustos, o recém-chegado Alexandro Bernabei e o centroavante Lucas Alario. No entanto, os quatro têm poucas chances de estarem na convocação do time albiceleste. Exatamente pela forte concorrência que existe dentro da seleção que é a atual campeã mundial.

Inter com treinos suspensos

O Colorado ainda não tem definição de quando retornará aos treinos por conta das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Inicialmente, as atividades foram suspensas, na última quinta-feira (02/05), com prazo para o dia seguinte, mas não ocorreu como o planejado pela limitação de locomoção em Porto Alegre. Principalmente em áreas onde ficam o CT Parque Gigante e o estádio Beira-Rio, que estão completamente inundados.

O primeiro adiamento devido às fortes chuvas foi do embate com o Juventude pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que ocorreria na última quarta-feira (01/05). A princípio, o duelo foi reagendado para o dia 10 de maio, porém ainda há incerteza se será necessário buscar uma nova data. Afinal, houve o cancelamento do compromisso da equipe pelo Campeonato Brasileiro, que ocorreria no final de semana passado. Assim como o duelo com o Real Tomayapo, da Bolívia, pela fase de grupos da Sul-Americana, mas dessa vez adiado pela Conmebol.

