Rafael Sóbis chama jogadores na responsabilidade: ‘muitos só visualizaram’

O ex-jogador Rafael Sóbis, ídolo do Internacional e de vários outros clubes brasileiros, pediu atenção de jogadores e sociedade em suas redes sociais. Diante da situação de calamidade no Rio Grande do Sul, o ex-atleta pediu todo tipo de ajuda para os cidadãos do Sul.

Inicialmente, Sóbis mostrou a situação do local onde estava, com as pessoas trabalhando. Além disso, ele esclareceu que pediu ajuda de jogadores de futebol, mas vários apenas visualizaram as postagens.

“Fala, galera, então: venho aqui mais uma vez pedir ajuda de todo mundo, pra vocês verem, está todo mundo trabalhando, a galera está ajudando da forma que dá. Fiz postagem ontem, marquei vários jogadores, muitos só viram, não repostaram, não fizeram movimento. Então peço aos atletas, as pessoas envolvidas com futebol, se informem um pouquinho, Porto Alegre está precisando muito, o estado está precisando muito, mandei para muitos e muitos só visualizaram. Divulguem o pix, divulguem o que puderem fazer”, garantiu.

CBF vai inaugurar plataforma de ajuda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) criou uma plataforma para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A intenção da entidade é reunir a comunidade do futebol no país e auxiliar pessoas que sofrem com incidente histórico no estado.

Afinal, a ideia começou a ser colocada em prática na última semana e tem como autoria o grupo Imply, uma das principais empresas de bilheteria do país. Mais especificamente, o autor foi o CEO da instituição, Tironi Paz Ortiz.

