A CBF divulgou, na tarde desta segunda-feira (6), imagens e diálogo da cabine do VAR em lances do duelo entre Athletico e Vasco, no último domingo (5). A expulsão de Hugo Moura, do time carioca, e uma checagem para possível cartão vermelho de Kaíque Rocha, dos paranaenses, são os lances em questão.

Quanto ao vermelho de Hugo Moura, a cabine concordou solenemente, não restando dúvidas, assim, quanto à marcação de Anderson Daronco (FIFA-RS) no campo de jogo.

“Com as duas mãos ele segura. Jogador tem a posse de bola, tinha direção, ia ficar só contra o goleiro. Um agarrão claro. O jogador só olha para seu adversário e faz a falta”, analisou a cabine, que tinha como árbitro de vídeo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR/FIFA-RS).

LEIA MAIS: Museu da Pelada promove encontro com ídolos do Vasco; saiba

Kaíque Rocha x Vegetti

Já quanto ao lance de Kaíque Rocha contra Vegetti, então, a opinião foi de que não era falta para expulsão direta. O ataque vascaíno poderia configurar chance clara e manifesta de gol, mas um dos fatores analisados foi de que o lance não era “frontal”.

Neste tipo de lance, são analisados: distância (para o gol), número de defensores (perto do atacante), direção e domínio (do atacante). Os quatro precisam congruir para que a expulsão seja, então, recomendada.

“Estamos checando a questão tática e se pega no braço ou não. Ele ia fazer um drible e tem a possibilidade do outro defensor chegando. A direção não é frontal. A bola toca no braço, mas a direção não é frontal. O drible é feito em direção ao centro do campo, e tem um defensor que poderia disputar essa bola. Está checado. A direção do drible é para o meio do campo”, analisou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post CBF divulga análise do VAR de lances em Athletico x Vasco apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.