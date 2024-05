Crias da Academia se tornam protagonistas no Palmeiras

No último domingo (5), o Palmeiras derrotou o Cuiabá por 2 a 0 na Arena Pantanal e quebrou uma série de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro.

O triunfo fora de casa teve o protagonismo de Luis Guilherme e Estevão, dois garotos criados nas categorias de base. Por isso, o técnico Abel Ferreira estuda dar mais tempo a eles em campo a fim de ajudar na evolução em campo.

Além da dupla citada acima, o Palmeiras também conta com Endrick. O camisa 9 tem mais tempo no time principal e está vendido ao Real Madrid. Ou seja, faz seus últimos jogos com a camisa do Verdão. De acordo com a programação, o último jogo deve ocorrer no dia 2 de junho contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Características

Do trio de ouro do Palmeiras, cada um tem um estilo diferente de jogo. No caso de Endrick, o camisa 9 tem uma imposição física avançada em relação aos jogadores da sua idade (17 anos) e a explosão no arranque costuma deixar os marcados na saudade.

Enquanto isso, Estêvão, que é o ‘xodó’ de Abel Ferreira, apresenta um porte físico mais franzino. O camisa 41 gosta de atuar pela beirada do campo e tem o drible como a sua principal arma. Através dos cortes rápidos e velocidade, ele destrói linhas e tem finalização forte.

Por fim, Luis Guilherme é o mais diferente de todos. O jogador é considerado um meia de armação e já pediu a Abel Ferreira mais espaço na vaga que hoje é de Raphael Veiga. Apesar da atuar mais centralizado, ele é veloz e costuma jogar pelo lado direito de ataque.

Crias da Academia com espaço

Em pouco mais de 109 anos de história, a categoria de base nunca foi tão valorizada dentro do Palmeiras. Após o projeto de reconstrução do ex-presidente Paulo Nobre, entre 2013 a 2016, o Verdão criou o costume de revelar bons talentos a fim de potencializar o elenco principal.

Para entender a dimensão do que frutos que já são colhidos, dos 30 jogadores de Abel Ferreira, 11 são Crias da Academia.

Números no Palmeiras

Mesmo com a pouca idade, Endrick, Estêvão e Luis Guilherme já estão entre os principais jogadores do elenco e a torcida aposta no talento deles para chegar longe nesta temporada. Veja abaixo os números:

Endrick: 77 jogos e 20 gols

Estêvão: 14 jogos e 3 gols

Luis Guilherme: 40 jogos e 1 gol

Veja a data de estreia do trio:

Endrick: 06/10/22 – Palmeiras 4 x 0 Coritiba – Brasileirão

Estêvão: 06/12/23 – Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras – Brasileirão

Luis Guilherme: 12/04/23 – Palmeiras 4 x 2 Tombense-MG – Copa do Brasil

