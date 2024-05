Serie A: Napoli empata com a Udinese e se complica por vaga europeia

O Napoli sofreu um empate amargo contra a Udinese, nesta segunda-feira (6), em jogo que encerrou a 35ª rodada do Campeonato Italiano. Jogando em Údine, os times ficaram no 1 a 1 graças a um gol tardio do time da casa, que luta ferrenhamente contra a queda.

Atual campeão da Serie A, a equipe napolitana se complica na briga para se classificar às copas europeias. Se vaga na Champions League 2024/25 está praticamente impossível, a briga é pelo menos para chegar à Liga Conferência.

Osimhen abriu o placar em belíssimo gol de cabeça, aos seis da etapa final. Success, já nos acréscimos, aos 47′, deixou tudo igual para o time da casa, em gol que pode ter mudado o rumo da Udinese na temporada.

O empate faz com que o Napoli ganhe uma posição, chegando à oitavo e entrando, assim, na zona que leva para copas europeias. No momento, o time estaria se classificando para a Conference League.

Para chegar à Liga Europa, precisa correr atrás de Lazio (sétimo, 56 pontos) e Roma (sexto, 60). Com 51 pontos, os napolitanos precisarão de aproveitamento quase perfeito nos três jogos restantes, correndo grande risco de ficar fora das competições europeias.

A Udinese, por sua vez, respira na tabela. Segue na 18ª posição, mas agora com 30 pontos – dois a menos que o Empoli, 17º e primeiro time fora do Z-3. A equipe de Údine ainda enfrenta o Lecce (13º), o próprio Empoli e o Frosinone (16º). Já o Napoli pega Bologna (quarto),Fiorentina (nono) e Lecce.

