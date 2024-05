Atlético aciona CNRD por dívidas de Vasco, Fluminense e Ceará

O Atlético acionou Vasco, Fluminense e Ceará na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) por dívidas de valores não recebidos por negociação de jogadores.

No balanço do Galo, aliás, os valores ainda estão a receber. A soma das três equipes dá uma quantia de R$ 22,5 milhões. A informação foi divulgada pelo influenciador Fred Augusto e confirmada pelo J10.

A parte do Vasco é pela negociação envolvendo o lateral Paulo Henrique e o volante Jair. A venda do meia envolveu cerca de R$ 13,2 milhões, enquanto o ala custou R$ 3,9 milhões.

Na parte do Fluminense, a cobrança atleticana é por Guga, Vitor Mendes e o atacante Keno. No caso do ala e do avante, a transação foi cerca de R$ 13,6 milhões. O defensor, no entanto, foi liberado para o Tricolor por empréstimo e os valores não foram informados.

A última cobrança é sobre a negociação entre Atlético e Ceará por Guilherme Castilho. Na ocasião, a venda girou em torno de R$ 9,6 milhões.

