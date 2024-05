Nacional-PAR x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians vai até o Paraguai para encarar o Nacional, nesta terça-feira (7), às 19h, no Defensores Del Chaco, pela quarta rodada do Grupo F, da Copa Sul-Americana. O Timão vem de derrota para o Argentinos Juniors e precisa vencer para voltar a zona de classificação para a próxima fase. Já os paraguaios ainda não venceram no torneio continental e somam apenas um ponto e ocupando a lanterna da chave.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Star+.

Como chega o Nacional-PAR

O Nacional-PAR faz péssima campanha na atual edição do campeonato paraguaio, em 16 rodadas disputadas o clube acumula 10 derrotas, 4 empates e apenas 2 vitórias. Assim, com esse desempenho a equipe ocupa a última posição do campeonato com 10 pontos conquistados. Além disso, também é o lanterna da sua chave na Sul-Americana. Assim, a equipe precisa mostrar poder de reação imediata para ainda querer se manter vivo no torneio. Em caso de nova derrota, deve dar adeus de vez a competição continental.

Como chega o Corinthians

Por sua vez, o Corinthians espera contar com os retornos de Gustavo Henrique e Yuri Alberto. O atacante sofreu uma tendinite de bíceps femural da perna esquerda, enquanto o zagueiro recupera a forma física depois de ser infectado por dengue. Contudo, ambos já vêm treinando com bola nos últimos dias e vivem a expectativa de retornarem no Paraguai. Por outro lado, o atacante Gustavo Mosquito, que sofreu com uma virose e teve de ser substituído no intervalo do duelo contra o Fortaleza, pode ganhar um descanso. Por fim, o desfalque certo é Raul Gustavo, suspenso.

NACIONAL-PAR X CORINTHIANS

Quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Data e horário: 07/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Defensores Del Chaco, Assunção (PAR)

NACIONAL-PAR: Antony Silva; Juan Luis Alfaro, Brian Blasi, Alexis Cañete e Leonardo Rivas Conge; Leandro Meza, Juan Fernando Alfaro, Gustavo Caballero e Benítez; Diego Duarte e Ignacio Bailone. Técnico: Víctor Bernay.

CORINTHIANS:Carlos Miguel; Fágner, Cacá, Felix Torres e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHL) e Carlos Poblete (CHL)

VAR: Jose Cabero (CHL)

