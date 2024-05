Rosario Central x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida da Libertadores 2024. Afinal, nesta terça-feira, o Atlético-MG visita o Rosario Central (ARG) pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, às 19h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Paramount+ a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Rosario Central

Vice-líder do grupo, o time argentino tem a chance de se aproximar do Galo, mas precisa, obviamente, da vitória. Com quatro pontos, porém, o Rosario sabe que uma derrota pode complicar a situação da equipe na chave.

Como chega o Atlético-MG

Com 100% de aproveitamento, o Galo está bem perto da classificação. A vaga nas oitavas de final, aliás, pode vir já nesta terça-feira, caso o Atlético vença a partida. Em boa fase desde a chegada de Gabriel Milito, o clube mineiro está invicto sob o comando do argentino.

ROSARIO CENTRAL X ATLÉTICO-MG

Libertadores 2024 – Quarta rodada – Grupo G

Data e horário: 07/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG)

ROSARIO CENTRAL: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sández; Kevin Ortíz, Tomás O’Connor, Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra e Jaminton Campaz; Tobias Cervera. Técnico: Miguel Angel Russo

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Mariano), Jemerson, Battaglia e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHL) e Juan Serrano (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

